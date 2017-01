Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla al Corriere della Sera: "Io il Ferguson della Lazio? Sarebbe un sogno. Sono arrivato qui da ragazzo, ci ho giocato, ho vinto e allenato le giovanili. Mi sento un romano d'adozione. Juve? In casa è quasi imbattibile ma noi cercheremo la vittoria che ci manca contro le grandi. Keita? E' da primi cinque nel mondo. L'ho tenuto fuori finché il mercato era aperto, quanto è tornato era un altro. La clausola per il rinnovo in caso di Europa? C'è ma la mia priorità è la classifica. Che io stia bene qui si sa. Il rapporto con Lotito? E' di stima reciproca e fiducia. Vuole sapere tutto ma non è invadente".