L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "Domani abbiamo una partita complicata contro un avversario che arriva da due sconfitte immeritate. Hanno ottimi interpreti e conosco Delneri essendo stato un mio allenatore. Allo stesso tempo dico che i miei giocatori sanno che domani abbiamo l’Udinese e solo dalla sera penseremo ad altro. Dobbiamo dare seguito alle nostre prestazioni. Turnover? Manca ancora l’allenamento di oggi così come domani mattina faremo una sgambata. Ho qualche giocatore che ha recuperato ma bisogna fare delle valutazioni visto che non si sono allenati al massimo. Allo stesso tempo so che Patric, Radu e Lulic saranno squalificati contro la Roma per cui giocheranno. Milinkovic? Ha recuperato e ieri ha dato garanzie però arriva da un momento intenso. Ad Empoli si sarebbe potuto risparmiare ma è un generoso. Dopo l’allenamento di oggi vedremo come starà. Stadio anche per la Lazio? E’ una notizia che mi fa piacere perchè penso che verrà accettato anche un nostro progetto. La Lazio e la Roma sono due squadre importanti e devono avere un proprio stadio. 47 punti in 25 partite è un record nell’era Lotito: fa piacere ma dobbiamo continuare a crescere e vincere più partite possibili. Sono fiducioso perchè la squadra è sul pezzo.



Settimana importante con partite complicate. Domani partiamo con l’Udinese che è una squadra esperta, poi penseremo alla semifinale di Coppa Italia. Noi dobbiamo dare continuità al nostro cammino, in coppa ci siamo meritati la semifinale e dobbiamo giocarcela.



Parolo ha giocato tanto e fortunatamente non ha mai avuto problemi. Abbiamo anche Murgia che sta crescendo e a Milano con l’Inter ha fatto una grande partita. Lo conosco da tempo e si è guadagnato tutto giorno dopo giorno. Può fare sia la mezzala che il regista, può farlo tranquillamente avendolo provato anche in Primavera. Parolo invece ci ha giocato anche in nazionale e può essere impiegato in quella posizione. Marchetti domani non sarà convocato e speriamo di averlo mercoledì con le giuste garanzie".