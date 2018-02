Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, ha parlato del caso Felipe Anderson nella conferenza stampa alla vigilia del big match di domani sera contro il Napoli: "Sono state dette cose inesatte. Non è entrato come doveva entrare col Genoa ma la sconfitta non è arrivata per colpa sua. È un patrimonio della Lazio, non è sereno e per questo ho deciso di farlo allenare a parte. Quando tornerà al 100% ci farà vincere tante partite. Sa quello che deve fare, l'ho sempre fatto giocare ma dovrà avere un altro atteggiamento. Lo aspetteremo e con la sua qualità ci sarà molto utile. Non sarà convocato per scelta tecnica".



CRISI LAZIO - "Dopo la sosta abbiamo vinto due partite e perso le altre due, con il pari in Coppa Italia. Non siamo in crisi, la sconfitta col Genoa ha rallentato il nostro discorso ma dobbiamo restare tranquilli. Nelle due sfide contro il Milan avremo meritato di più ma ora dobbiamo pensare a ripartire nel migliore dei modi​. È giusto che le aspettative si siano alzate, dobbiamo essere bravi visto che dopo una sconfitta si parla tanto di noi".



NAPOLI - "Sarà molto dura ma ci giocheremo la nostra partita contro una squadra che sta facendo cose incredibili. Nella gara d'andata, nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi gli infortuni ci hanno penalizzato. È normale ma anche prima dell'inizio della stagione nessuno si aspettava di vedere la Lazio così in alto. Non deve esserci allarmismo dopo gli ultimi risultati. Domani servirà una partita sopra le righe e dovremo dare tutto. Del Napoli temo tutto, gioca il miglior calcio in Italia. All'andata poteva andare in un altro modo e domani spero di avere tutti al 150%. Per sorprende il Napoli, dovremo ripetere l'intensità della gara di andata, prima degli infortuni".



FORMAZIONE - Lukaku è stato risparmiato oggi ma verrà regolarmente convocato. Ha avuto solo un leggero affaticamento. Non ci sarà Pedro Neto che giocherà con la Primavera. Il modulo sarà sempre lo stesso, quello che ci ha dato risultati incredibili. Caceres ha fatto bene, Wallace sta tornando e Bastos sta bene".



FAVORITA SCUDETTO - "Napoli e Juventus hanno fatto il record di punti in Europa, stanno tenendo un passo incredibile e dobbiamo fare i complimenti a entrambe. Vedremo alla fine chi la spunterà".



BANTI - "Ha tanta esperienza e arbitrerà nel migliore dei modi".



MERTENS: ASSENTE O PRETATTICA? - "Per noi sarebbe un vantaggio ma parliamo di una squadra molto organizzata che creerà molti problemi. Noi abbiamo lavorato bene, ho dato un giorno libero perché venivamo da un tour de force e credo che domani faremo una partita importante".



NANI - "Sta bene. È un grande professionista che cerca di mettermi in difficoltà tutti i giorni. Se non giocherà domani dal primo minuto lo farà certamente a Bucarest".