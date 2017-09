Sconfitta in rimonta per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo l'1-4 contro il Napoli, l'allenatore biancoceleste ha parlato a RaiSport: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, c'è rammarico. Abbiamo perso tanti giocatori per infortunio, avevamo già problemi in difesa. Avrei voluto giocare la ripresa come la prima frazione, ma non è stato possibile. Abbiamo subito un gol evitabile, saremo in grossa difficoltà per le prossime, vedremo il da farsi dietro. Siamo stati coraggiosi, abbiamo concesso un'unica palla nella prima parte della gara. C'è stata tanta sfortuna, ma dobbiamo essere bravi e andare avanti".



Inzaghi ha poi parlato anche a Premium Sport: "Ho dovuto rinunciare a quattro giocatori durante la gara e probabilmente senza queste defezioni non avremmo perso, perché nel primo tempo eravamo stati molto bravi e avevamo creato molti problemi al Napoli. Poi purtroppo abbiamo avuto questa serie di infortuni che penso non sia mai capitata nella storia della Lazio, la squadra nel primo tempo mi stava piacendo e poi è successa questa cosa. Probabilmente avremmo potuto evitare il primo gol, in cui c'è stato un errore di comunicazione tra Marusic e Murgia. Adesso analizzeremo bene quello che è successo, probabilmente sono troppi questi infortuni muscolari, abbiamo giocato molte gare, ho cercato di cambiare, ma gli infortuni ci sono stati lo stesso. Ora dovremo cercare di fare il possibile per mettere insieme i giocatori per domenica e dobbiamo andare avanti, anche se spiace per questa sconfitta perché probabilmente non sarebbe arrivata. Dobbiamo affrontare queste tre partite adesso e poi cercare di recuperare più giocatori possibili durante la sosta. Il cambio di Milinkovic-Savic? L'ho fatto perché già ieri aveva un problema al flessore e vedendo tutti gli infortuni ho optato per cambiarlo. In una gara sola è successo quello che di solito accade in un campionato intero. Meglio la Juventus o il Napoli? Sono due grandissime squadre, la Juve la metto davanti perché ha grandi giocatori, ma il Napoli è stato bravo a non vendere nessuno per cominciare un ciclo. Sono due squadre un gradino sopra le altre poi molto si deciderà più avanti e negli scontri diretti"