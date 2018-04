Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa il derby contro la Roma in programma domani sera allo Stadio Olimpico: "Abbiamo una gara importantissima che vale tanto per la classifica e che viene dopo due giorni da Salisburgo. È normale che la delusione di giovedì è grandissima. Avevamo la partita in mano senza rischiare nulla. Il gol di Immobile ci ha fatto perdere lucidità. Abbiamo preso l'1-1 e due autoreti. In questi casi di solito si perde nel calcio. Mi è dispiaciuto il fatto che la squadra quest'anno è sempre rimasta lucida. Invece a Salisburgo non è stato così. Sono convinto che le delusioni aiutino a crescere, dalle grandi sconfitte si possono trarre grandi insegnamenti. Dispiace perché la semifinale era a portata di mano. Ma non dimentichiamo che siamo partita da una vittoria quest'anno che era la Supercoppa e da lì abbiamo costruito la nostra cavalcata. Quindi anche le grandi vittorie aiutano a crescere. Sono convinto che domani arriverà una partita di grande livello. I ragazzi il cuore ce lo hanno sempre messo. Ho fatto i complimenti alla squadra per il cammino fin qui. Siamo l'unica squadra ad aver già vinto un trofeo. Nel calcio non bisogna guardare indietro. Una macchia non deve cancellare quanto di buono fatto quest'anno".



SULLA FORMAZIONE - "Un'idea di formazione ce l'ho. Ma al di là di questo mi interessa lo spirito. Abbiamo più di 24 ore e un allenamento di oggi più una sgambatina domani. Marusic sta bene, Lulic Lukaku e Patric e lo stesso Basta sono da valutare. non mi preoccupano gli uomini in campo ma la mentalità. Si parte da zero, siamo stati bravissimi finora. Milinkovic giovedì stava facendo un'ottima partita con i compagni. Ho tolto lui perché veniva da due partite consecutive e volevo più palleggio. Non c'entra la fortuna o la sfortuna. Il derby ti dà motivazioni. Per un calciatore è la partita più bella da giocare Se dovesse mancarci energia ci penseranno i nostri tifosi".



SULLA ROMA - "All'andata perdemmo 2-1 per un rigore e un gol regalo in uscita. Fu una gara giocata alla pari. Domani ci giochiamo tanto e siamo estremamente concentrati e contenti di giocarcela alla pari. Ad agosto nessuno lo avrebbe detto, non abbiamo rubato nulla anzi avremmo meritato qualcosa di più. Non so cosa possa fare Di Francesco. Siamo pronti sia per un 4-3-3 o per il 3-4-2-1 di mercoledì. Penso che la nostra squadra sappia che si può cambiare. Per domani valuteremo. Al di là della Roma mi interessa la mia squadra che contro le grandi squadre quest'anno se l'è sempre giocata".



SUI TROPPI GOL SUBITI - "E' normale. Dobbiamo migliorare su questo e attaccare la Roma nei suoi punti deboli".



SULLA FAVORITA - "Ha detto bene Di Francesco, non c'è una favorita. Di derby ne abbiamo giocati tanti insieme. Loro arrivano con un passaggio nel turno noi con un'eliminazione. Sono convinto che faremo la nostra partita e dovremo essere brava a far girare gli episodi dalla nostra parte".



LA CRITICA CHE HA FATTO PIU' MALE DOPO SALISBURGO - "E' normale che quell'episodio sbagliato da Luis Alberto e con Felipe Anderson in campo, con i gol subiti dopo ci possa stare qualche critica. Sono a Roma da anni e conosco come funziona. Ce la siamo giocata con delle corazzate. Ora inizia un torneo di 7 parite e dovremo interpretarle nel migliore dei modi".



SULLE PAROLE DI SACCHI - "Lazio più 'italianista' e Roma più 'europeista'? Probabilmente avrebbe avuto una definizione diversa se avessimo passato il turno. Siamo arrivati ai quarti meritando e come ho detto, la semifinale ce l'avevamo in tasca".



SU FELIPE ANDERSON - "Sarà della partita o dall'inizio o a gara in corso. Sono contento, ha capito il ruolo che ha e che può essere una risorsa. Ha l'atteggiamento migliore per lo staff e per i suoi compagni. Sarà un'arma in più da qui in avanti".