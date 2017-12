A Natale siamo tutti più... turnover. Almeno in casa Lazio. Tutto confermato, mister Inzaghi ha scelto: vuole i 3 punti con il Crotone ma nello stesso tempo cerca di risparmiare le forze dei suoi in vista del match contro la Fiorentina in Coppa Italia. In campo con il 3-4-2-1, resteranno in panchina Radu, Leiva e capitan Lulic. In campo dal 1' dovrebbero scendere in campo Patric, Wallace, Murgia e Lukaku. Recuperati anche Felipe Anderson e Nani, unico assente Di Gennaro. Nella ripresa potrebbe scendere in campo Felipe Anderson. Stasera la squadra rimarrà in ritiro al centro sportivo di Formello, per preparare al meglio la sfida di domani.