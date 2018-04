Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'RB Salisburgo: "Entrambe le squadre hanno le stesse possibilità, speriamo che gli episodi siano dalla parte della Lazio. Abbiamo studiato il Salisburgo, sappiamo che è una squadra che pressa molto bene. Dovremo essere bravi tecnicamente e sbagliare il meno possibile".



SULLA STANCHEZZA - "Non credo alla stanchezza fisica, ho giocatori che si impegnano, si curano nella vita privata, sono professionisti. Può esserci la stanchezza mentale, che però sparisce davanti all'obiettivo. Il nostro ora è qualificarci alle semifinali. La partita dovremo interpretarla nel modo giusto, sapendo che in casa sarebbe meglio non prendere gol. Abbiamo rispetto per il Salisburgo, ma nessun timore".



BILANCIO - "Domani per me compleanno e anniversario sulla panchina della Lazio? Sono stati due anni intensi, ricchi di soddisfazione, che mi hanno dato tanto e ho cercato di interpretare nel migliore dei modi. Abbiamo vinto un trofeo, speriamo ce ne siano altri, i ragazzi sono stati meravigliosi per l'impegno che hanno profuso nella mia gestione".



SULLA SEMIFINALE - "L'ho centrata da calciatore, vorrei arrivarci da allenatore. Dovremo fare due grandi gare, anche loro vorranno passare".



SUI TIFOSI - "Spero che aumenti ancora il numero, sappiamo che i nostri tifosi sono molto importanti. Al ritorno giocheremo in uno stadio tutto esaurito. I nostri tifosi spesso ci sono stati vicini, domani speriamo sia il dodicesimo uomo in campo".



SUI RECUPERI - "Penso che Radu e Lulic ce la faranno, manca ancora l'allenamento di oggi. L'unico indisponibile, toccando ferro perchè resta una seduta da affrontare, penso che sia Lukaku. Milinkovic sta meglio, partirà dall'inizio. Sceglierò la formazione migliore per la gara di domani sera".



SULLA CHAMPIONS - "Siamo a un passo dalle semifinali, siamo ai quarti, il campionato lo stiamo interpretando bene. L'Europa League è un obiettivo importante, l'anno scorso abbiamo dato tutto per tornarci e finora l'abbiamo onorata".