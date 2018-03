La serie A si appresta a vivere una giornata speciale grazie a un calendario che mette di fronte in quattro gare le prime otto della classe. Sabato alle 18 la Juve in trasferta all’Olimpico affronta una Lazio che punta a consolidare il terzo posto in classifica. Per BetFlag, si legge in una nota, bianconeri in grado di centrare il bottino pieno con il 2 a 2,20, distante ma non troppo dall’1 biancoceleste a 3,40 e con l’X a 3,25. Nelle scommesse su i marcatori occhi puntati su Ciro Immobile a segno a 2,20, poi Mario Mandzukic a 2,35, Dybala a 2,40, a 2,70 Luis Alberto e Felipe Anderson, a 2,80 Douglas Costa, a 2,95 Sergej Milinkovic-savic, a 3,00 Alex Sandro e a 3,20 Miralem Pjanic. In serata, alle 20,45, il Napoli ospita la Roma: l’1 è offerto a 1,60, clontano dal 4,05 della X e dal 5,50 del 2 giallorosso. Tra i risultati esatti l’1 – 0 è proposto a 7,75, il 2 – 0 a 8,50, il 3 – 2 a 18,00, lo 0 – 0 a 13,50, lo 0 – 2 a 27,00 e il 2 – 3 a 40,00.