Guglielmo Stendardo, ex difensore di Juve e Lazio tra le altre, parla a Radio Incontro Olympia del match tra le sue due ex squadre: "Partita tatticamente perfetta, praticamente portata a casa con un punto che sarebbe stato importante sia per la classifica che per il morale, decisa da una prodezza di un singolo e dall'unica disattenzione difensiva dei biancocelesti che è costata molto cara. Il rigore non sanzionato nemmeno dal Var di Benatia su Leiva? Incredibile svista. E non è la prima... La Lazio è stata ed è troppo penalizzata da questi episodi arbitrali, temo alla fine della stagione non ci sia la classica compensazione tra un vantaggio e uno svantaggio".