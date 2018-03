Lazio-Juventus, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma, è il secondo anticipo della 27esima giornata di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi, reduci dalla cocente delusione in Coppa Italia (eliminazione con il Milan ai rigori), cercano di fare lo sgambetto ai bianconeri di Max Allegri per la terza volta in questa stagione, dopo la Supercoppa vinta la scorsa estate e la vittoria nel match d'andata di campionato all'Allianz Stadium. Per quanto riguarda i precedenti, su un totale di 177 partite ufficiali giocate, il bilancio parla di 90 vittorie per la Juventus, 43 pareggi e 44 vittorie per la Lazio. Il computo delle reti vede la Juve a quota 306 e la Lazio a 196. Nello scorso campionato, i bianconeri si imposero con una rete di Khedira, mentre l'ultimo successo dei biancocelesti risale al 2003-04 (2-0, gol di Corradi e Fiore). Infine, l'ultimo pari è l'1-1 del 2013-14 (vantaggio Lazio con Candreva, pareggi di Llorente). Domani tutti in campo alle 18, arbitra Banti di Livorno.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.



JUVENTUS: Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala, Mandzukic.