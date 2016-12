Keita Baldé Diao, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo tra Lazio e Fiorentina, chiuso sul 2-0 per i biancocelesti: "Bene così per il nostro gioco, per fortuna abbiamo sbloccato subito la partita. Sull'esultanza, la dedica non vi dico per chi è. Come dice un mio amico, chi sa sa".