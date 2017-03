Ancora grana Keita in casa Lazio: il senegalese è infatti arrivato in ritardo all'allenamento di oggi, previsto per le ore 15. Si è presentato in questi minuti al centro sportivo di Formello dopo la festa di compleanno al Pacha di Barcellona: la società pensa ad una multa.



IL MERCATO INCOMBE - Sul classe '95 si è scatenato l'interesse dei maggiori club europei, tra cui Inter, Milan e Juve solo in Italia. Quel che è certo è che i continui atteggiamenti sopra le righe del calciatore non piacciono a Lotito e Tare, che stanno pensando di monetizzare con la sua cessione. Probabile si scateni un'asta per Keita, già a partire dall'estate.