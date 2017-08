Un altro certificato medico, dalla Spagna. Mittente: Keita Balde Diao. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare lo aveva preannunciato: Keita non tornerà più tardi a Formello. E così è stato: un altro certificato medico di una settimana, che il senegalese spera serva a risolvere una situazione oramai senza uscita. Come riporta La Repubblica, Keita ancora out: Inzaghi difficilmente lo avrà ancora a disposizione, non gli resta che sperare nell'eventuale sostituto.