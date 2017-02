Tregua armata con Keita. Le parole dell'agente del senegalese, Calenda, non sono servite a gettare acqua sul fuoco di un rinnovo per ora mancato che è destinato ad infiammare il prossimo mercato. La Lazio, come riporta il Messaggero, avrebbe multato il giocatore per il ritardo, che gli ha fatto saltare la sfida contro l'Inter, e gli stessi compagni vorrebbero un comportamento diverso da lui.