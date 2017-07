Keita riflette sul suo futuro. Come riporta Leggo, l'esterno senegalese sta pensando al suo destino: la Juventus lo vuole nel 2018, gratis, ma a quel punto si prospetta un anno duro per Keita, probabilmente ai margini del progetto tecnico. L'Inter lo vuole: gli ha offerto un contratto di 5 anni, a 3 milioni a stagione. Keita ci sta pensando su, dopo aver rifiutato il Milan potrebbe dire di sì all'Inter (opzione rinnovo per ora remota) e la Lazio nel frattempo cerca il suo sostituto, oltre che una punta da affiancare ad Immobile. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi c'è ancora il brasiliano Cafù del Ludogorets, che oggi giocherà nel secondo turno di qualificazione alla Champions contro lo Zalgiris. Se il Ludogorets dovesse essere eliminato, le quotazioni di un'eventuale partenza dell'esterno salirebbero.