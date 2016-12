Le pretendenti per Keita a breve busseranno alla porta di Lotito, ma la Lazio, e il suo presidente, dovranno abbassare le loro pretese se vogliono cederlo prima che vada a scadenza. Il senegalese, in partenza per la Coppa d'Africa, piace da tempo al Bayer Leverkusen. Lotito vuole almeno 30 milioni per il suo gioiello, ma i suoi collaboratori, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbero spingerlo ad abbassare le sue pretese. E farlo arrivare ai 22-23 milioni che il Bayer mise sul piatto nel 2015, senza ricevere risposta affermativa.