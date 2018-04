Il trasferimento di Keita al Monaco di Keita fa ancora rumore. Ad allontanare l'ombra di Mendes da quella trattativa è lo stesso senegalese, che ci tiene a precisare con un tweet polemico: "Ancora oggi leggo di fantomatiche trattative di mercato agevolate dalla presenza di un agente portoghese che non ho mai incontrato e con cui non ho mai parlato in vita mia. Per questo vorrei precisare che l’unica persona che si è occupata del mio trasferimento dalla Lazio al Monaco e che si occupa quotidianamente dei miei affari da 3 anni a questa parte è il mio manager Roberto Calenda. Vi chiedo per tanto di rispettare le mie scelte e il mio lavoro senza inventare storie fantasiose riguardanti personaggi che non ho mai visto in vita mia. Grazie".