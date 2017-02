Keita torna da oggi in gruppo: non è riuscito a raggiungere i compagni dalla Coppa d'Africa (al contrario di Manè, suo compagno nel Senegal, addirittura in campo per 15' nella sfida del Liverpool contro il Chelsea). Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport contro il Pescara dovrebbe tornare titolare, a meno che la società non decida di prendere provvedimenti.