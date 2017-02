Sul futuro di Keita Balde Diao si staglia l'ombra del potente procuratore Jorge Mendes. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portoghese è in lotta con Roberto Calenda per fare dell'attaccante della Lazio un proprio assistito. In questo caso, la strategia con il club di Lotito prevederebbe il rinnovo di contratto del giocatore con clausola rescissoria non inferiore ai 25-30 milioni di euro. E' tutto pronto per l'addio di Keita ai colori biancocelesti, quindi, con Juventus, Milan e Inter sempre vigili sul talento senegalese: l'inserimento di Mendes, però, consentirà alla Lazio di monetizzare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello.