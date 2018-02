La vicenda Mauri torna a far parlare di sé in casa Lazio. La corte d’Appello del tribunale di Brescia ha risarcito con 30mila euro Omar Milanetto, ex giocatore e dirigente del Genoa, per ingiusta detenzione. Nel 2012 venne arrestato nell’ambito del processo per il “calcio scommesse” e fece 18 giorni di custodia cautelare. E Stefano Mauri?



STESSE MISURE - Mauri, l’ex capitano biancoceleste, il 14 giugno viene scarcerato definitivamente perché mancano i presupposti per applicare una misura cautelare nei suoi confronti. La stessa scarcerazione, Mauri e Milanetto. A questo punto potrebbe richiedere lo stesso risarcimento anche l'ex giocatore della Lazio. Ai microfoni di Cittaceleste Matteo Melandri, l’avvocato dell’ex centrocampista laziale, ha fatto chiarezza: “Certamente faremo qualcosa anche noi, ma dobbiamo aspettare. Milanetto è stato assolto anche dall’accusa di associazione a delinquere, mentre Stefano ancora no. Quando questo avverrà, avremo un anno di tempo per essere risarciti. Purtroppo non possiamo sapere quando verrà assolto, ma non ci sono dubbi che accadrà: Mauri è innocente“.