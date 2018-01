Cristian Brocchi, collaboratore di Capello al Jiangsu Suning, parla a Lazio Style Radio 89.3 per i 118 anni del club biancoceleste: "Seguo la Lazio anche se sono in ritiro in Cina con il Jiangsu Suning. L’augurio che posso fare a tutto il popolo biancoceleste è che si riesca a fare ancora di più rispetto a quanto si stia facendo ora. Indossare questa maglia porta con sé un grande senso di responsabilità: si rappresenta in campo il popolo laziale. Quando si ha la fortuna di vestire questi colori, in campo si deve sempre dare il tutto per tutto".



SUI SINGOLI - "Ho parlato già lo scorso anno di Luis Alberto, ma non ero ancora in grado di fornire un giudizio definitivo sul giocatore. Oggi invece posso affermare che finalmente si sta dimostrando uno di quei calciatori capaci di fare la differenza e cambiare le sorti della stagione. Tare sin dall’inizio mi ha parlato dello spagnolo come di un giocatore delle qualità importanti, ed il DS difficilmente sbaglia. È stato davvero un gran colpo, mi congratulo ancora con lui. Immobile è al momento all’apice della sua carriera, ha delle qualità tecniche che, abbinate alla all’attuale serenità mentale, gli consentono di compiere grandi cose. Se continua così, potrà davvero ambire in alto. Caceres infine è un giocatore di esperienza mondiale e con una personalità unica. Anche se si tratta di un difensore, è riuscito già a segnare ben tre reti in questa Serie A con la maglia del Verona in questi sei mesi. Si tratta di un acquisto giusto e mirato per colmare quel qualcosa che mancava nel reparto arretrato e per preparare la squadra ai numerosi impegni che dovrà affrontare".