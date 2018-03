Keita, esterno offensivo del Monaco, dove è approdato dopo le stagioni passate in maglia Lazio, parla a la Gazzetta dello Sport di de Vrij e Felipe Anderson: "De Vrij e Felipe Anderson via come me? Posso solo dire che io ero convinto della mia scelta. Il calcio è libero e i giocatori a volte hanno bisogno di cambiare, vivere nuove esperienze. L'importante è non mancare di rispetto a nessuno".