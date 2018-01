Qualcuno dice cheun capitano sia per sempre. Ai microfoni di Radiosei interviene Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, che nel giorno del compleanno della sua ex squadra racconta: "Questo è un giorno molto importante per tutti noi. Mi fa piacere vedere questo popolo così compatto. Nessuno vuole che ci sia quella separazione che c'è stata alcuni anni fa, e che non aiutava di certo. Adesso si sta lavorando insieme per limare le distanze fra le parti. Il ricordo che mi viene subito in mente? Diversi momenti. Ma se devo sceglierne uno, il primo derby dopo il momento complicato passato con la società. Per come l'ho vissuto. Ho capito dentro di me che c'era qualcosa in più. Il derby l'ho giocato con qualcosa dentro di diverso. Era scattato qualcosa dentro di me". CAPITAN LULIC - Adesso il capitano é Senad Lulic, e Ledesma ha parole al miele per il suo ex compagno: "Rispecchia la Lazialità, per quello che rappresenta per tutti i tifosi. Per quella finale. Lui si è meritato quello che ha come riscontro di affetto. Gli voglio bene come compagno e come persona. Se l'è guadagnato col sacrificio e con la voglia di fare". Ci tiene a far gli auguri ai tifosi della Lazio: "Vedere l'ambiente così compatto è bellissimo, e spero che duri per tanti anni, se non per sempre. Faccio questo augurio, e di continuare a vivere questa splendida storia, che è quella della Lazio". Qualcuno dice che un capitano sia per sempre. Forse per Ledesma é così.