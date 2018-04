Mourad Meghni, ex trequartista di Bologna e Lazio, soprannominato il piccolo Zidane, parla a Radio Sei: "Fino all’anno scorso giocavo in Algeria, quest’anno invece ho deciso di smettere avendo fastidio al ginocchio. Ho ripreso in Francia, insieme a mio fratello, il calcio a cinque che mi permette di giocare insieme agli amici nella città in cui sono cresciuto. La Serie A mi manca dopo dieci anni in Italia, è normale avere nostalgia. Mi auguro di vedere la Lazio in Champions, sarebbe fantastico rivederla al top. Sta facendo un bel campionato: le concorrenti sono squadre di esperienza, ma può arrivarci. Ha giocatori di livello e bisognerà puntarci anche l’anno prossimo"