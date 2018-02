Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, dice la sua sulla corsa Champions a RMC Sport: "La Lazio ha qualcosa in più per la Champions, saranno decisivi gli scontri diretti, ha qualcosa in più rispetto all'Inter. Magari rispetto alla Roma può essere allo stesso livello, però ha un progetto tecnico che va avanti da due anni a differenza di Di Francesco che è arrivato quest'anno".