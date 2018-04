Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, parla a RMC Sport dell'eliminazione biancocelesta in Europa League per mano dell'RB Salisburgo: "Ieri sera ho visto la solita Lazio per una buona parte della partita. Nel primo tempo ha gestito bene il match, poi è caduta e ha perso il controllo. La qualificazione era alla portata della Lazio, il Salisburgo aveva dei limiti evidenti. Il peccato vero è aver fallito varie occasioni nel primo tempo. Se sprechi certe occasioni da gol poi rischi di fare una brutta figura. Forse a volte è la poca esperienza ad incidere. È impensabile pensare di subire tutti quei gol in quattro minuti. In questi casi c’è bisogno determinazione. Ieri invece ho visto una squadra che non ha saputo gestire lo svantaggio. Dopo il primo gol degli austriaci avrebbe potuto fare di più. Ecco perché c’è del rammarico vero".