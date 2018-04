I tifosi della Lazio rispondono presente. Sprint ai botteghini, l’Olimpico torna a riempirsi per spingere subito la Lazio in semifinale. Come riporta il Messaggero, il resp. marketing suona la carica: "Con un ultimo sforzo possiamo raggiungere i 40mila". Ci sono anche alcune promo (tra cui una di Sky), in palio ci sono sei milioni da reinvestire poi sul mercato.



STRADA PER LIONE - Per questo i ragazzi d’Inzaghi devono provare a ipotecare subito la semifinale di Europa League, prima del ritorno a Salisburgo. Davanti ad un pubblico importante, vogliono strappare il ticket per la semifinale, o avvicinarsi alla qualificazione. La strada per Lione passa per la gara dell'Olimpico, che risponde presente.