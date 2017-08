FANTACALCIOMERCATO

C'è la Lazio ad inaugurare la vigilia di questa Supercoppa, con Simone Inzaghi e capitan Lulic chiamati a presentare la sfida con la Lazio. Tra campo e mercato, questi i temi principali toccati dai biancocelesti.- ", ci lavoriamo da inizio luglio e sappiamo di aver avuto questo come primo obiettivo stagionale. La Juve è una grande squadra, l'anno passato abbiamo concesso troppo e penso specialmente alla finale di Coppa Italia, quando perdemmo meritatamente. Abbiamo fatto un'ottima preparazione,ma sappiamo sia difficile. Marusic in ballottaggio con Basta. Lucas Leiva sta lavorando bene.. Al suo posto ci sono Lucas Leiva, Di Gennaro e Luis Alberto. La Juve senza Bonucci perde un uomo e un giocatore grandissimo, ma leggo che Allegri abbia un dubbio tra Benatia, Barzagli e Rugani: il livello rimane immutato.. Con la Juventus partiamo sfavoriti, ma nel calcio non si sa mai".Non devo dire nulla per caricare i ragazzi. Paura non bisogna averne di nessuno, nemmeno della Juve. E' la squadra favorita, la più forte d'Italia. Siamo pronti, abbiamo giocatori forti, speriamo di riuscire a battere la Juve. I nuovi stanno lavorando bene, sia Leiva che Marusic. Non so chi giocherà, ma qualsiasi giocatore scenderà in campo, penso che darà il massimo. Non dobbiamo commettere gli errori della finale di Coppa Italia, con la Juve ogni errore si paga. Capitano o no, io penso si debba dare sempre il massimo, siam pagati per questo. Diventare capitano però non è cosa semplice, ringrazio mister, società e compagni che mi han dato l'opportunità di diventare capitano della Lazio. Però non mi fermerò e giocherò come sempre".