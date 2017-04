La Curva Nord della Lazio attacca Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, attualmente in prestito al Genoa, ha partecipato con eccessivo entusiasmo all'esistenza, polemica, di Goran Pandev, in rete sabato proprio contro i biancocelesti. L'esultanza non è sfuggita alla parte più calda del tifo biancoceleste, da sempre vicina all'ex Primavera, che lo ha pubblicamente attaccato sull'Ultima ribattuta: “Caro Danilo, compimenti per il tuo fantastico atteggiamento tenuto da te e dalla tua futura moglie al gol di un giocatore che ci infanga e ci disprezza da anni. Riteniamo che sia un insulto alla Lazio e ai suoi tifosi, da una persona, come te, che si è sempre dichiarata laziale. Ti auguriamo una lunga permanenza a Genova perché ora, nella Lazio, per uno come te non c’è più posto. Arrivederci e grazie”.