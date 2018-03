La Lazio non ci sta. Ai microfoni di Tuttosport, l'avv. Mignogna attacca: "Abbiamo notificato l’Atto non solo all’A- IA, ma anche a FIGC, UEFA, FIFA e IFAB quali organi internazionali del calcio, sia per chiedere una corretta applicazione del Protocollo Var nei confronti dei tifo- si-consumatori laziali, sia per mettere in luce l’incredibile sequela di errori arbitrali, ne abbiamo segnalati ben 10, ai danni della Lazio. Abbiamo inviato la nostra documentazione e la diffida: se non dovesse arrivare alcuna risposta entro i 15 giorni previsti, ciò rappresenterebbe senz’altro un’ammissione di colpa da parte dell’AIA". Non solo, l'appuntamento poi si sposterebbe in tribunale, minaccia Mignogna, che ha contribuito a creare il Comitato Consumatori Lazio: "Rimproveriamo agli arbitri loro atteggiamento. La classe arbitrale è sempre pronta all’auto assoluzione. Ammettere un errore quando si sbaglia è un atto di forza, non di debolezza. Inoltre è anche una questione di correttezza e di rispetto nei confronti dei tifosi. Se non dovessimo essere presi in considerazione questa class action arriverebbe per direttissima in tribunale". Arbitro avvisato...