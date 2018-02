La Lazio affronterà lo scoglio Genoa, Inzaghi è alle prese con tanti grattacapi di formazione e assenze (out Milinkovic e Lulic per squalifica) ma il tecnico biancoceleste può sorridere. Da molti è indicato come uno dei fattori determinanti che stanno contribuendo all'ottima stagione biancoceleste.



LODI - A tessere le lodi di mister Inzaghi ci pensa l’ex calciatore di Juventus e Bologna Giancarlo Marocchi, oggi opinionista, che infiamma la sfida di sabato prossimo tra i biancocelesti ed il Napoli. Marocchi a SkySport è molto netto: “Inzaghi sta facendo in assoluto la maggiore impresa. Se il Napoli arrivasse primo e la Lazio terza il miglior allenatore dell’anno sarebbe comunque Inzaghi, con poca esperienza sta facendo giocare davvero bene la Lazio. Il campionato che sta facendo è incredibile, decida lui se per continuare così deve guardare avanti o alle proprie spalle”. La sfida al Napoli di Sarri è lanciata.