Il mercato è entrato ufficialmente nel vivo, la Lazio sembra ancora impantanata nelle situazioni Biglia, Keita e De Vrij. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sarebbe stato molto chiaro con il ds Tare: ha bisogno di giocatori pronti per la Serie A. Niente scommesse, o ridotte al minimo, per centrare quello che è l'obiettivo della prossima stagione, "salire di un gradino". Arrivare al quarto posto, puntare la Champions, arrivare nell'Europa che conta davvero: per farlo, bisognerà sostituire degnamente eventuali partenze. E non sarà facile.