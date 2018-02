Una giorno da Felipe Anderson. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, con due assist all'attivo, il brasiliano è tornato a Roma, stretta nella morsa del gelo, e ha festeggiato insieme alla famiglia una bella vittoria.



IL NUOVO FELIPE - Era già successo dopo la vittoria contro l'FCSB, quando si era fatto vivo in un ristorante dei Parioli. Stavolta l'hanno atteso alla stazione, mentre Roma aspettava la neve, poi puntualmente arrivata. Come le buone prestazioni, dopo la riconciliazione con Inzaghi: Felipe ha contribuito in maniera sostanziosa alla vittoria contro il Sassuolo. Testa alla Lazio, sono lontane voci di mercato o fratture, tutto dimenticato: Inzaghi lo ha rimesso al centro del progetto Lazio dopo l'esclusione di Napoli, lo coccola, sa che può essere decisivo in un ciclo di partite importante. E Felipe ricambia, a suon di assist, e un'altra partita da ricordare.