Lazio a valanga contro il Benevento. In una partita più complicata di quanto dica il tabellino, i ragazzi di Inzaghi sono comunque riusciti a mettere a segno 6 gol. La squadra di Inzaghi sogna la Champions, la sfida è serrata, contro l'Inter, nel frattempo diventano 102 le reti siglate dalla squadra romana in questa stagione tra campionato e coppe: davanti ai capitolini “solo” Liverpool, Barcellona, Bayern, Real Madrid, Manchester City e PSG. La Lazio è la settima forza in Europa per gol fatti: mentre pensa all'ultima parte di stagione, Inzaghi può di certo sorridere.