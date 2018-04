La nipote di Vincenzo Paparelli, tifoso della Lazio tragicamente scomparso in un derby, Giulia, domenica scorsa per la prima volta è andata allo stadio con il papà Gabriele. Come riporta il Tempo, per lei è pronta un'altra sorpresa: per il suo compleanno la società l'ha invitata ad assistere agli allenamenti di Inzaghi, vedrà dal vivo la Lazio e conoscerà i suoi beniamini. "Io ho un po' paura dello stadio - le parole di Gabriele - lei mi ha chiesto subito perché ci fosse una bandiera con il nonno, non le ho voluto spiegare tutta la storia. Mi ha chiesto subito di riportarla allo stadio, magari è un portafortuna, visto l'esordio...".