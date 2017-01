Nessuno sputo a Biglia. L'agitato post partita di Lazio-Chievo ha lasciato strascichi. “Vorrei solo si dicesse pubblicamente che io non ho sputato”. Il tifoso coinvolto nei disordini alla fine della partita di sabato tra Lazio e Chievo ha fatto chiarezza, intervenuto ai microfoni della trasmissione televisiva “Goal di Notte”, Gianfranco, questo è il suo nome, ha voluto dare la sua versione dei fatti. Ecco le sue parole riportate dal portale socialfootballtv.com: “A partita finita sono sceso, sbagliando, per dire qualcosa a Biglia invitandolo ad andare via piuttosto che a chiedere l’aumento dello stipendio. L’argentino mi ha fissato negli occhi rispondendomi con un “vediamoci io e te”. Voglio ribadire che non c’è stato alcuno sputo. Le immagini in possesso di chi di dovere possono confermarlo”. Poi racconta ancora: " “Sono stato fermato dalla Digos. Mentre mi portavano via, Tounkara ha inveito nei mie confronti. Gli ho chiesto chi fosse. Lui, con tre o quattro amici suoi, mi ha raggiunto e poi è successo quello che è successo. C’è stata una manata“.