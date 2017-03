Bologna-Lazio: 0-2



Strakosha 6: mai realmente impegnato se non nella punizione insidiosa di Viviani. Per lui ordinaria amministrazione.



Basta 6: buona prestazione da parte del difensore biancoceleste, la catena destra con Anderson fa ammattire Masina.



De Vrij 6.5: muro invalicabile per Petkovic, rimpallato con costanza.



Hoedt 6: gli avversari si affacciano poco e male dalle sue parti, serata tutto sommato tranquilla.



Radu 6: la sua fascia è inutilizzata, gli attacchi non arrivano e lui spinge poco.



Parolo 6: prova positiva del centrocampista, forse però sotto le aspettative. Ordine ma pochi inserimenti.



Biglia 6.5: il centrocampo gira come un orologio svizzero e lui ne è il perno insostituibile.



(dal 54’ Murgia 6: vent’anni e ancora tanta strada da fare, mette sulle gambe minuti importanti per il futuro).



Milinkovic 7: trova gli spazi in mezzo e li attacca in maniera sempre efficace. Motore inesauribile, mette lo zampino in ogni azione pericolosa.



(dal’80’ Wallace: s.v.)



Anderson 5.5: rapidissimo ma fumoso. Ha l’occasione per raddoppiare ma la palla va più forte di lui.



(dal 67’ Keita 5.5: entra a partita in corso e nel giro di cinque minuti rimedia un giallo. Non perfetto il suo approccio alla gara).



Immobile 7: bella doppietta per l’attaccante biancoceleste, svaria su tutto il fronte e mette in difficoltà tutti i difensori avversari. Monumentale.



Lulic 6: ingranaggio di un meccanismo ben oliato, fa il suo compito in maniera sufficiente e nulla più.





Inzaghi 6.5: ottima prova esterna, tre punti importanti per la classifica dopo la vittoria del derby in Coppa Italia. La forza della Lazio risiede sicuramente anche nel suo allenatore.