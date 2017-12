Inter-Lazio 0-0



LAZIO

​

Strakosha 7: Mura Perisic con una gran parata di istinto, si ripete su una gran bordata di Borja Valero.



Batos 6: Solido e concreto, non si lascia mai impensierire da Perisic e controlla coin attenzione i pochi inserimenti dei centrocampisti avversari.



de Vrij 7: Al centro della difesa fa valere la propria leadership e vince tutti i duelli con Icardi.



Radu 6: Nella prima frazione di gioco è il meno sollecitato dei suoi lì in retroguardia, ma ciò nonostante commette qualche imprecisione. Nella ripresa si sistema e riesce anche a contenere meglio Cancelo.



Marusic 6: Sembra non avvertire la fatica, Percorre l’intera fascia svariate volte e chiude diagonali non semplici.



Parolo 6,5: Prova più volte ad infilarsi dietro la linea difensiva dell’Inter ma non riesce a scardinare la retroguardia di Spalletti. Spesso infastidito da Gagliardini.



Lucas Leiva 6,5: Detta i tempi con grande intelligenza, aiutato dalla superiorità numerica che Spalletti gli concede lì in mezzo.



Milinkovic Savic 5,5: Scalda i guantoni di Handanovic con un bel destro da fuori area ma poi tira il freno a mano e gioca in modo lezioso e compassato. Certo, sempre sostenuto dalla gran classe che si ritrova). (Dal’82’ Nani s.v.)



Lulic 5: Meno determinato del solito, forse stanco. Procede a ritmi contenuti e anche negli interventi sembra molle. (Dal 58’ Lukaku 6: Imprime un ritmo decisamente diverso con le sue discese. Impensierisce lo stanco Cancelo e costringe Spalletti a ricorrere a forze fresche dalla panchina)



Luis Alberto 6: Galleggia tra le linee di centrocampo e attacco con naturalezza e si muove con grande intelligenza mandando spesso in tilt i meccanismi difensivi di Luciano Spalletti. Nella ripresa cala vistosamente e Inzaghi lo richiama in panchina. (Dal 65’ Felipe Anderson 6,5: Entra e crea immediatamente scompiglio con la sua classe. Potrebbe fare molto di più quando l’Inter si allunga e concede spazi ma trova anche un super Handanovic che gli nega la gioia del gol con una grande parata)



Immobile 5,5: Poco partecipe al gioco dei compagni, non si rende utile come al solito.



Inzaghi 6,5: Al Meazza la sua Lazio gioca con personalità e si dimostra un’avversaria temibile per la corsa alla Champions