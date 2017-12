Lazio-Crotone 4-0



Strakosha 6: Un primo tempo tranquillo, nella ripresa per poco non regala il pallone a Budimir per eccesso di sicurezza. Buona parata su Trotta.



Patric 6: Inizia aggressivo ma impreciso, dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori, pur provando in tutti i modi a lottare, sgomitare. Si impegna, e questo gli garantisce comunque l’affetto dei tifosi.



De Vrij 6: Al centro della difesa è preciso, sbaglia poco, non si fa distrarre dalle voci di mercato e si dimostra comunque il miglior centrale in rosa. Aumentando i rimpianti.



Wallace 6: Dalla sua parte è tutto fisico lo scontro. Sia che incontri Trotta, sia che si imbatta in Budimir, la questione è tutta di centimetri, muscoli, forza. Palla al piede ogni tanto fa rabbrividire.



Marusic 6: Dalla sua parte prova a scendere con continuità, ha anche la palla del 2-0. Conferma di essere in buona forma, deve stare un po’ attento alla fase difensiva. Corre per tutta la partita.



Parolo 6,5: Con la fascia da capitano al braccio, è semplicemente martellante, macina un numero pazzesco di chilometri, c’è sempre. Nella ripresa prova prova pure il sombrero, rischiando di guadagnarsi un calcio di rigore. Motore sempre acceso.



Murgia 6: La manovra biancoceleste fatica a decollare nel primo tempo, e il classe ’96 non riesce a farsi trovare. Spesso i compagni lo saltano, cercando Luis Alberto e Milinkovic. Quando il pallone passa dalle sue parti dimostra di avere qualità. Inzaghi lo toglie, rischiando il diffidato Leiva, francamente forse meritava di accumulare altro minutaggio.

(65’ Leiva 6,5: Entra pur essendo a rischio squalifica, mette ordine, la Lazio in un paio di occasioni ha ballato troppo. Entra, e la Lazio dilaga. E non è un caso).



Lukaku 7: Inizia bene, come la Lazio, corre, si fa vedere, prova a ruggire sulla fascia. Poi un pochino si spegne. Mette la quinta nella ripresa, quando segue fino in fondo Immobile, e porta in vantaggio la Lazio da pochi passi. Una partita in quarta.



Milinkovic 5,5: Non sembra proprio in grande spolvero ma lotta, si muove, fa a sportellate. Non brillantissimo, Inzaghi gli regala poco meno di 30’ di riposo.

(dal 65’ Lulic 6,5: Entra ed ha subito la palla del raddoppio, la cede a Marusic che la sciupa. Inzaghi prova a farlo coesistere con Lukaku, gli riesce: suo l’assist per il raddoppio di Immobile)



Luis Alberto 7: Come sempre è lui ad accendere la luce: pallone calibrato come un alchimista per Immobile, e la Lazio passa. Prova come sempre il gol su calcio d’angolo, stavolta

(dall’83’ F.Anderson 6,5: Entra e fa subito assist per Lulic, poi segna, con gol avallato dal Var. L’Olimpico lo acclama)



Immobile 7: Cerca il gol con ossessione, alla fine serve a Lukaku il gol del vantaggio. Mette dentro un cross di Lulic al bacio e torna al gol in campionato dopo un mini-digiuno. Voleva questa rete, alla fine l’ha ottenuta. Ed Inzaghi sorride in panchina: sa quanto è importante per un attaccante continuare a segnare con continuità.





All. Inzaghi 6,5: Calibra le forze in vista del doppio impegno contro Fiorentina ed Inter di fine anno. In questa gara pre-natalizia i tifosi della Lazio hanno risposto presente in massa. E la sua Lazio, con un po' di fatica, alla fine festeggia il Natale con un risultato rotondo, importante.