Lazio-Palermo 6-2



Strakosha 6: Durante il primo tempo non tocca nemmeno un pallone, nella ripresa prende un gol piuttosto dubbio. Sul secondo gol di Rispoli non arriva reattivo sul passaggio di Hoedt francamente improponibile.



Wallace 6,5: Pomeriggio di inattività forzata, praticamente se gli avessero portato cocktail e patatine più o meno avrebbe corso gli stessi pericoli.



De Vrij 5,5: Dopo 20' i tifosi della Lazio lo volevano fuori dal campo: non per la prestazione, ma per preservarlo in vista del derby. Manda in rete il Palermo con un controllo disgraziato, in un pomeriggio di inattività.



Hoedt 5,5: Riesce nell'improbabile impresa di mandare Rispoli a rete per la seconda volta dando un pallone indietro a Strakosha veramente troppo corto. Un errore grave, ma per il resto la sua è una prestazione comunque discreta.



Felipe Anderson 5,5: Inzaghi lo piazza in una posizione a tutta fascia, lui risponde in maniera piuttosto scolastica, in una festa del gol del genere l'assenza di una sua rete francamente colpisce. Non riesce mai ad incidere, e contro questo Palermo francamente è un grosso demerito.



Parolo 6,5: Su assist di Felipe potrebbe firmare il 3-0 Lazio se il suo tiro non venisse respinto sulla linea. Per il resto tanta volontà, voglia: ne sarebbe bastata molto meno contro questo Palermo. Inzaghi lo toglie per preservarlo in vista del derby.



(Dal 46' Lukaku 6,5: lnzaghi lo mette quando la partita è francamente già in discesa, come sempre si conferma rapido in fase offensiva e in buona forma.



Biglia 7: Lascia il calcio di rigore a Keita, avvia l'azione per il terzo gol del senegalese, gioca a tutto campo da vero leader. Se sembra tutto semplice è anche merito suo.



Milinkovic 7: Suo l'assist per il raddoppio della Lazio a firma Immobile, prova ad andare in gol in mezza veronica ma per fortuna almeno questo al Palermo viene risparmiato. Sfiora il gol su punizione, gli viene negato dalla parata di Posavec.



(Dal 70' Crecco 6,5: Entra in un momento della partita piuttosto anonimo, Inzaghi lo piazza sulla mediana, ricopre la posizione con ordine, allo scadere trova anche la sua prima rete in Serie A)



Lulic 7: Reattivo, rapido, veloce, è una spina nel fianco di un Palermo indifeso. Nella ripresa fa sorridere il pubblico con un tiro al volo che finisce quasi in tribuna, ma la sua è una prestazione vigorosa.



Immobile 7,5:Alla prima occasione manda in orbita i tifosi della Lazio con il suo gol n. 19, alla seconda occasione raddoppia. Tutto troppo facile per la Lazio, tutto troppo facile per Immobile.



Keita Balde 8,5: La Lazio inizia sul velluto, dove Keita si trova meglio, la naturale è il gol: tecnica, precisione, potenza, tutto in una rete. Biglia gli lascia il calcio di rigore per la personale doppietta, il tacco di Immobile lo manda in porta e gli fa portare a casa il pallone. Maestoso per quasi tutta la partita



(Dall'82' Lombardi s.v.)



All. Inzaghi 7: La sua Lazio regola la pratica Palermo con un primo tempo francamente maestoso. Dall'altra parte i rosanero sono francamente impalpabili, ma servivano 3 punti, in una giornata molto positiva nella corsa all'Europa League. Non sono arrivati solo i 3 punti, ma è stata quasi una festa. Del gol, e dei tifosi presenti.