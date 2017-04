Genoa-Lazio 2-2

Strakosha 6,5: esordisce ciccando un rilancio con i piedi che rischia di costargli la figuraccia. Con gli stessi piedi salva i suoi a tempo scaduto impedendo la doppietta di Pandev.

Basta 5,5: preso in mezzo da Palladino e Laxalt non riesce quasi mai ad opporsi alle folate rossoblu, anche perchè Parolo in copertura lo aiuta poco.

De Vrij 6,5: limita i danni causati dal connazionale e collega di reparto Hoedt.

Hoedt 5: si perde Simeone in occasione del vantaggio rossoblu. In generale va sempre in difficoltà quando deve contrastare il centravanti argentino.

Radu 6: diligente in copertura, obbliga il Genoa a cercare sbocchi sull'altra fascia. La sua uscita è un favore ai rossoblu.

(dal 73' Lukaku 4,5: semplicemente disastroso. Pur essendo più fresco di Lazovic non riesce mai a contenere le folate del serbo. Deleterio.)

Milinkovic-Savic 5: si lascia trascinare più dai nervi che dalla testa, finendo presto sul tabellino dei 'cattivi'. Tanto fumo ma poco arrosto, da uno come lui ci si aspetta molto di più.

Biglia 6,5: autentico uomo-ovunque dei biancocelesti. Sbaglia il rigore prima di rifarsi ribadendo in rete la respinta di Lamanna. Poi va ad esultare sotto la Nord adottando un atteggiamento censurabile. Faro sempre accesso al centro del gioco biancoceleste.

Parolo 6: reclama un rigore, che l'arbitro non vede, dopo un'incursione delle sue. Cresce nella ripresa, dando dinamismo alla manovra dei capitolini.

(dall'81' Luis Alberto 7: toglie ad Inzaghi le caldarroste dal fuoco con una castagna che fa secco Lamanna).

Anderson 5: l'unico squillo di una gara anonima è la botta dalla distanza da cui nasce il dubbio rigore che consente alla Lazio di andare al riposo sul pareggio. Non a caso è il primo laziale a guadagnare gli spogliatoi.

(dal 67' Lombardi 6: spreca malamente la palla del 2-1 sparando sull'esterno della rete un veloce contropiede anziché servire Immobile a centro area. Dona comunque vivacità all'attacco laziale)

Keita 5,5: poco presente, si vede al 40' quando conclude a rete dopo una bella serpentina trovando la risposta di Lamanna. Nel secondo tempo prova ad accentrarsi per cercare nuovi spazi ma finisce per imbottigliarsi nel groviglio difensivo del Genoa.

Immobile 5: desideroso di riscattarsi davanti al vecchio pubblico che non perde occasione per 'beccarlo' combina poco. Svaria su tutto il fronte d'attacco ma l'unica palla buona gli capita allo scadere, quando viene murato dall'uscita disperata di Lamanna.

All. Inzaghi 5,5: l'inizio travolgente del Grifone coglie di sorpresa i suoi che ci mettono un po' a rimettersi in carreggiata. Mostra eccessivo nervosismo, proprio come i suoi ragazzi, facendosi cacciare dall'arbitro per proteste ad inizio ripresa. Deve rigraziare il desaparecido Luis Alberto se esce indenne dal Ferraris.