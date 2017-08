Lazio-Spal 0-0



Strakosha 6: Fortunato sul tiro di Viviani, che sfiora il palo. Per il resto una buona presa sul colpo di testa di Floccari e presenza in area attenta. Poco impegnato.



Wallace 6,5: Un po' nervoso, molto aggressivo come dovrebbe essere un centrale nella difesa a tre, forse il più reattivo del pacchetto arretrato.



De Vrij 6: Salva su un tiro di Schiattarella indirizzato in porta, per il resto elegante e sicuro. Quasi mai impegnato.



Radu 6: Inizia la sua Serie A con un paio di errori in appoggio piuttosto banali, suo il primo tiro del match, che non mette in difficoltà Gomis. Chiusura chirurgica nella ripresa, e poco altro.



Basta 5,5: Proiettato spesso in avanti, non è sempre lucidissimo ma scodella un buon numero di palloni dentro. Non riesce sempre ad attrarre applausi, ma esce esausto.



(Dal 67' Marusic 6: Nella Lazio a trazione anteriore disegnata da Inzaghi nella ripresa gioca altissimo, quasi attaccante esterno. Buona corsa e potenza, piedi un pochino meno delicati)



Parolo 5,5: Lotta, è abbastanza reattivo, un po' meno lucido in fase di costruzione. Il centrocampo sembra il reparto più in difficoltà. Sbaglia di brutto l'ultimo pallone del match, facendo ripartire la Spal.



Luis Alberto 6,5: Torna in regia, dopo tutto il ritiro passato ad imparare a memoria il ruolo di regista. Ha colpi da trequartista e si vede: la sua punizione velenosa mette in difficoltà Gomis nel primo tempo. I suoi palloni tagliati per Immobile rischiano di diventare una costante. Prova la magia per sbloccare il match, finisce fuori.



Milinkovic 6: Inizia piano, qualche errore di troppo, poi tenta i guantoni di Gomis, con un destro da appena fuori area. Ci riprova di testa, fuori di poco, non sembra al top ma risulta uno dei più pericolosi. Almeno ci prova.



Lulic 5,5: Un po' troppo impreciso, buona una discesa sul finire del primo tempo, buona anche una chiusura provvidenziale nella ripresa. Meno buona la prestazione nel complesso, una complessa rete di micro-errori che alla lunga non hanno aiutato la manovra, anche su giocate piuttosto semplici. La sua botta da fuori nella ripresa è forse una delle occasioni più pericolose.

(Dall'89' Caicedo s.v.)



Immobile 6: Comincia provando, davanti a Gomis non pulitissimo nell'intervento, ad eluderlo, senza risultato. Continua a correre e lottare, nella ripresa sale di tono, ma non trova la rete.



Palombi 5,5: Prima in Serie A dopo il prestito alla Ternana. Inzaghi lo conosce benissimo e lo premia con il primo gettone nella massima serie, lui prova a ripagarlo con impegno. Nel primo tempo piuttosto evanescente, nella ripresa si fa vedere con un bel cross. Non un granché, ma si prende gli applausi della Nord.



(Dal 67' Lukaku 6: Inzaghi si gioca la carta Supercoppa e mette di nuovo dentro il magico duo con Marusic. Si mettono altissimi: Lukaku rimane sempre sulla linea degli attaccanti, per una Lazio a trazione anteriore.Ci prova, a mettere palloni dentro, nessuno raccoglie)



All. Inzaghi 5,5: La sua Lazio inizia la Serie A 2017/18 un pochino lenta, compassata. Manovra un po' prevedibile, con la Spal che si chiude molto bene. Prima di campionato non brillantissima, scotto da pagare per la Supercoppa: una Lazio forse un po' troppo supponente, ora bisogna ricominciare a pedalare.