Hellas Verona-Lazio 0-3



Strakosha 6: spettatore non pagante per i primi 40 minuti, poi è bravissimo a respingere una punizione di Fossati dalla sinistra. Nella ripresa non corre pericoli.



Patric 6,5: nel primo tempo tiene d'occhio Valoti senza troppa difficoltà. Nella ripresa soffre solo su qualche incursione isolata di Kean. Solido.



Luiz Felipe 6,5: attento, preciso e grintoso. Nonostante la giovane età non fatica mai a contenere Pazzini.



Radu 6: giornata tranquilla anche per il romeno, che con esperienza e serenità guida la retroguardia biancoceleste in un pomeriggio tutto sommato tranquillo.



Marusic 7: i compagni lo cercano spesso con dei cambi di gioco. Lui si fa trovare pronto, guadagna un rigore e trova pure il primo gol in Serie A. Spina nel fianco continua per il Verona. Sorpresa.



Parolo 6,5: gioca con l'attenzione e l'esperienza che gli competono. Rimedia un giallo nel primo tempo ma non si fa influenzare continuando a pressare i centrocampisti gialloblù.



Leiva 6,5: regista dai piedi sapienti. Si abbassa a prendere palla e detta il tempo alla squadra. Diligente.



(dal 83' Di Gennaro sv: gioca 7' di una partita che non ha più nulla da dire).



Lulic 6,5: dirige il centrocampo con qualità e leadership. Bravissimo nel cambiare gioco e utile anche in fase di interdizione.



Lukaku 6,5: gioca molto largo sulla sinistra, ma a differenza del compagno Marusic fatica di più creare superiorità davanti. Grandi doti atletiche, ma anche qualche errore tecnico di troppo. Meglio nella ripresa.



(dal 68' Murgia 6: entra senza segnalarsi per spunti degni di nota).



Luis Alberto 6,5: si abbassa spesso per ricevere il pallone e agisce tanto tra le linee. Gioca una buona partita di qualità anche se il palcoscenico è tutto il compagno di reparto Immobile.



(dal 72' Caicedo 6: entra sul 3 a 0 senza dannarsi l'anima. Qualche buona accelerazione e poco altro).



Immobile 7,5: freddo dal dischetto ed imprendibile in occasione del secondo gol. Si muove senza sosta. È sempre più l'anima di questa Lazio.





All. Inzaghi 7: vince e convince pur con le tantissime assenze soprattutto in difesa. La sua Lazio gioca un buon calcio organizzato e la sua mano si vede eccome.