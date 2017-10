Bologna-Lazio: 1-2



Strakosha 6: tutti gli spazi davanti a lui son chiusi, i suoi servigi non sono quasi mai necessari. Ci vuole Lulic per superarlo.



Bastos 6: fisicamente invalicabile, un muro contro il quale l’attacco rossoblù non può nulla.



De Vrji 6.5: perno del reparto difensivo mantiene l'ordine con una precisione da far invidia a chiunque.



Radu 6.5: dalla sua parte Verdi nom si vede mai, perfetta la sua partita sotto ogni punto di vista.



Marusic 6.5: le fasce pedalano e lui è sempre al posto giusto nel momento giusto, la partita passa tutta da qui.



(dall’89’ Patric: s.v.).



Parolo 6.5: gli inserimenti e le incursioni sono il suo forte, soprattutto quando riesce ad affondare come un coltello caldo nel burro.



Leiva 6.5: preziosissimo davanti alla difesa, stasera ha vita facile contro un Bologna mai realmente pericoloso.



Milinkovic 7: solita prestazione di qualità e sostanza, il gol al 3' taglia le gambe all’avversario per tutti i primi quarantacinque minuti.



Lulic 6: buona prestazione condita da una bella rete e da uno sfortunato autogol che riapre il match.



(dal 64’ Lukaku 6: sostituisce un nervoso Lulic ma la musica non cambia anche se l’approccio è meno offensivo).



Luis Alberto 7: il vero faro degli undici di Inzaghi, dai suoi piedi nascono sempre dei pericoli. Regista formidabile.



(dal 72’ Nani 5.5: non riesce a garantire la stessa qualità di chi sostituisce, peccato perché la squadra ne risente).



Immobile 5.5: sempre il solito infinito attaccante, stasera meno preciso del solito sbaglia un rigore e altre occasioni importanti.





Inzaghi 7: allenatore che ormai è una certezza, in campo mette la solita Lazio schiacciasassi.