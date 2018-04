Lazio-Sampdoria 4-0



Strakosha 6: Veramente poco impegnato, qualche intervento di routine ma la sua partita è una specie di vacanza al primo sole estivo.



Caceres 6,5: Una piccola sbavatura nel primo tempo, ma la sua è una prestazione attenta, che poteva essere coronata anche dal gol (in area ha un tempismo da punta).



de Vrij 7: Tampona tutto quello che deve, in seconda battuta è una specie di ira celeste. Segna la rete del raddoppio, alla faccia di chi metteva in dubbio la sua professionalità in vista di un suo eventuale passaggio all'Inter.



Radu 6,5: Dalla sua parte non si passa, lo fa capire subito. Esperto, attento, un rendimento da incorniciare.



Marusic 6: Non convince del tutto all'inizio, poi mette più intensità, gas, voglia. Alla fine fa il suo, senza rubare gli occhi, in una squadra che li ruba eccome.



Parolo s.v. Inzaghi lo rischia, e fa male. Qualche problemino in settimana, qualche problemino in campo. Lascia il terreno di gioco dopo nemmeno 20 minuti. Troppo poco per giudicare la sua prestazione.



(Dal 20' Lukaku 6,5: Entra subito in partita, pronto con la quinta innestata e voglia di sgommare sulla fascia. Quando innesta le marce alte non ce n'è per nessuno).



Leiva 6,5: Ha la palla più nitida del primo tempo (prima dei gol), con un colpo di testa che finisce sopra la traversa, pescato alla perfezione da Milinkovic. Si sbatte, corre tanto, si fa vedere, la sua è una gara oscura, di raccordo e lucidità. E come sempre mette in campo tutto quello che può.

(Dall'87' Di Gennaro s.v.)



Milinkovic 7,5: Inizia bene, autoritario, deciso, trova la rete bruciando Strinic sul tempo. Si prende gli applausi dell'Olimpico grazie a giocate di fino, d'alta scuola. Sta tornando il miglior Milinkovic: assist e gol, che altro deve fare?



Lulic 6,5: Da sinistra a mezzala, l'apporto non cambia: corre, fa un gran lavoro, copre bene il campo. Non gli si può chiedere la giocata di fino, ma per il resto c'è sempre.



Anderson 7,5: Approccio interessante, volitivo, quando ha il pallone tra i piedi è sempre pericoloso, incisivo. Ogni tanto sbaglia qualche lettura, ma è un peccato veniale: la Lazio non può fare a meno di questo Felipe Anderson, che si becca la standing ovation dell'Olimpico.

(Dal 79' Nani s.v.)



Immobile 7: Partita di fatica, raccordo, sacrificio nel primo tempo, gli tolgono un paio di palloni davvero invitanti sul più bello. Si merita i gol nel finale, giusto premio per una gara di fatica.





All. Inzaghi 7: Schiera un po' a sorpresa Caceres, per il resto si affida ai suoi fedelissimi, tranne Luis Alberto squalificato. Nel primo tempo i suoi tengono strettamente per le mani la partita, una specie di corteggiamento serrato che porta due gol. La Lazio risponde presente, di nuovo, è ancora in pienissima corsa Champions, tiene dietro l'Inter e continua a sognare.