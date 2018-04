Torino-Lazio 0-1



Strakosha 6: in apertura di match è bravo nel respingere una conclusione di De Silvestri, dopodiché il Torino non si fa praticamente più vedere dalle sue parti e il portiere deve svolgere solo una partita di normale amministrazione.



Luiz Felipe 6,5: partita senza sbavature da parte del numero 27 biancoceleste che è bravo nel non concedere spazi agli attaccanti del Torino.



De Vrij 7: è un'autentica diga che gli attaccanti del Torino non riescono mai a superare. Sempre attento e preciso negli interventi, nel secondo tempo, sull'1-0, un suo anticipo in area di rigore su Belotti è provvidenziale.



Radu 6: in un paio di occasioni Edera riesce a metterlo in difficoltà con la sua velocità e la sua tecnica ma, per fortuna del difensore biancoceleste, il numero 20 granata viene servito poco e Radu riesce a trascorrere una serata piuttosto tranquilla.



(dal 46' Caceres 6: entra bene in partita e nel secondo tempo è autore di un paio di buone chiusure difensive).



Marusic 5,5: lo si vede poco sulla fascia destra, non sempre riesce a proporsi come dovrebbe. Nel secondo tempo spende bene un giallo per fermare un pericoloso contropiede del Torino.



Murgia 6: pronti via e ha subito una buona occasione per sbloccare il risultato ma Sirigu in uscita è bravo a chiudergli lo specchio della porta. Un'altra occasione gli capita nel finale ma in questo caso non riesce a trovare la porta. Prestazione comunque sufficiente.



Lucas Leiva 7: ottima la sua prestazione davanti alla difesa, detta alla perfezione i ritmi del gioco della Lazio e, poco prima del gol di Milinkovic-Savic, sfiora la rete con un destro sul quale Sirigu compie un vero e proprio miracolo.



Milinkovic-Savic 7,5: sempre pericoloso con i suoi inserimenti nell'area di rigore avversaria, ne è una dimostrazione l'episodio del calcio di rigore che si procura al 22'. Cosa tutt'altro che secondaria, è poi bravo a trovare il tempo giusto per l'incornata che permette alla Lazio di passare in vantaggio a inizio secondo tempo.



Lulic 6: è autore di qualche buono spunto sulla propria fascia di appartenenza, soprattutto nel primo tempo riesce a servire alcuni palloni interessanti per i propri compagni di squadra



Luis Alberto 5: al 22' fallisce una grande occasione per portare in vantaggio sbagliando il calcio di rigore che Milinkovic-Savic si era procurato. Il penalty fallito è la fotografia di una serata in cui lo spagnolo non riesce essere pungente come al solito.



(dal 78' Lukaku: sv)



Immobile: sv



(dal 14' Caicedo 5,5: troppo macchinoso e pasticcione, non riesce a non far pesare l'assenza di Immobile. Nel secondo tempo divora il gol del possibile 2-0 tentando, davanti a Sirigu, un pallonetto che termina però sopra la traversa)





All. Inzaghi 6,5: la sua Lazio vince e convince sul campo del Torino. Un successo importante e meritato quello della squadra di Inzaghi che dimostra di aver preparato bene la partita: in fase difensiva la sua squadra non corre praticamente nessun pericolo, in quella offensiva si rende spesso pericolosa.