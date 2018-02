Sassuolo-Lazio 0-3



Strakosha 6: l'unica indecisione è quella su Babacar nel primo tempo: il senegalese lo grazia sbagliando di un nulla, dopo aver preso posizione col fisico. Bene sul contropiede di Adjapong nella ripresa.



Wallace 6: dal suo lato svaria Politano, che però non punge. Solido.



Luiz Felipe 6: gestisce bene la retroguardia, senza temere Babacar.



Radu 6,5: Berardi fa un tiro e poco più, fra l'altro dalla distanza. In controllo per tutto il tempo.



Marusic 5: non supera praticamente mai Rogerio, e nella ripresa si lascia innervosire dallo stesso ingenuamente: rosso diretto per una sbracciata.



Murgia 6,5: è grazie a un suo inserimento in area che Peluso è costretto a intervenire con la mano causando il rigore. Vince il duello personale con Missiroli, gioca con semplicità.



Leiva 6: un grande in interdizione. A volte però non sceglie la giocata migliore col pallone tra i piedi.



(dal 59' Parolo 6: entra per far rifiatare il compagno di reparto, da centrale di centrocampo. In scioltezza, malgrado il freddo..)



Milinkovic 8: al momento è il giocatore più devastante della Serie A. Nel primo gol disegna una traiettoria dolcissima, dal limite, nel secondo entra in area come un centravanti per freddare Consigli di testa.



Lukaku 5,5: fa la guerra con Adjapong fino al 59', poi viene sostituito. Malgrado il mismatch col ragazzino neroverde, non sfonda.



(dal 59' Lulic 6: uomo di fiducia, sa essere importante anche quando entra dalla panchina)



Felipe Anderson 7: confeziona due assist al bacio. L'asse con Milinkovic è da Champions



Immobile 6,5: non proprio in partita, eppure timbra anche oggi, trasformando il rigore del 2-0.



(dall'81' Nani sv)







All. Inzaghi 7: squadra matura e piena di talento. Che sa mordere e gestire. Inzaghi indovina sempre tutto. Complimenti.