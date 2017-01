Marchetti 6: Si lascia colpevolmente sorprendere dal colpo di testa di Brozovic, ma precedentemente aveva saputo sventare un paio di pericoli.



Patric 6: Perisic è cliente molto scomodo, ma tutto sommato corre pochi rischi



de Vrij 6,5: Puntuale e roccioso. Comanda al centro della difesa



Hoedt 6,5: Prestazione ordinata, sempre attento nel non lasciarsi attrarre fuori posizione dai movimenti degli attaccanti nerazzurri.



Radu 5,5: Gara diligente, ma si fa ingenuamente espellere per doppia ammonizione



Parolo 6: Fallisce una clamorosa occasione da gol a mezzo metro dalla linea di porta. I suoi raddoppi in marcatura sono ossigeno per i compagni.



Biglia 6,5: Dirige abilmente l’orchestra. Suo il rigore del raddoppio



Murgia 7: La verticalizzazione per Immobile è una perla. Classe ’96, ma le gambe non tremano mai, anzi, cerca spesso la giocata più complicata. (Dal 78’ Wallace: s.v)



Felipe Anderson 7: Spesso si ritrova davanti vere e proprie autostrade da solcare. Punisce Handanovic di testa, ma fallisce una chiarissima occasione da gol solo davanti allo sloveno. Fa impazzire Ansaldi. (Dal 74’ Milinkovic-Savic 5,5: entra nel miglior momento dell'Inter e combina poco)



Immobile 6: L’impegno è massimo, la precisione è minima. Ha comunque il merito di guadagnarsi il calcio di rigore



Lulic 6,5: Pennella con maestria l’assist per Felipe Anderson (Dal 74’ Lukaku 6: Ci mette subito grinta e corsa. Entra nel modo giusto)



S. Inzaghi 7: Colpo grosso al Meazza. La sua Lazio si rialza immediatamente dopo il passo falso in campionato contro il Chievo