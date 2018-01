Lazio-Udinese 3-0



Strakosha 7: Respinge in diagonale su Barak salvando il risultato nel primo, nella ripresa per poco non regala la rete della speranza all’Udinese, rimettendo tutto in pari con una parata pazzesca. Come farsi perdonare in 15 secondi.



Wallace 6,5: Pochi problemi, regola Maxi Lopez senza grossi problemi. Attento, deciso, sbaglia pochissimo. Finalmente.



de Vrij 7: Anticipa Larsen, piccola sbavatura a inizio partita ma poi solito muro per tutto il resto del match. Per trovare una sua partita sotto il 7 forse bisogna tornare al 2016.



Radu 6,5: Mura Perica sul tap-in dopo il tentativo di Barak, e quasi ci rimette i gioielli di famiglia. Sempre tenace, attento, scrupoloso, non sbaglia mai. E non è l'unico.



Basta 7: Crossa per Milinkovic nell’azione del gol, presente, attento, uno dei migliori nella prima frazione. Nella ripresa coast-to-coast ad umiliare Samir (già non troppo in buona), una partita più che buona la sua.



Parolo 6,5: Per anticiparlo, Samir si fa autogol, prova anche la conclusione potente fuori al 41’. Corsa, sudore, grande presenza in zona d’attacco, sempre positivo.

(Dall’86 Murgia s.v.)



Leiva 7: Soliti interventi puntuali in interdizione, un rendimento regolare. Regolarmente maestoso: smista, corre, è lucidissimo. Corre fino all’ultimo minuto, veramente va a ritmi incredibili.



Milinkovic 7: Suo il cross per l’autogol di Samir, il solito Milinkovic: autoritario, abbastanza presente, e quando sale in cattedra diventa pazzesco. Esce perché diffidato, e per poco non rimedia un giallo poco prima di lasciare il campo.

(Dal 65’ Lulic 6,5: Entra per dare un po’ di fiato a Milinkovic, ci mette come sempre molto impegno, come se fosse sempre la gara d’esordio).

Lukaku 6,5: Scende regolarmente nella metà campo friulana, con Larsen è duello a tutta corsa, a velocità della luce. A volte sembra incontenibile.



Felipe Anderson 7: Molto dinamico, tenace, poco cattivo ed efficace negli ultimi metri. Non gli si può chiedere di fare il goleador, allora veste i panni di assist-man: discesa pazzesca in solitaria sulla sinistra, serve a Nani un pallone che è una delizia, il portoghese deve solo appoggiarlo in rete e ringraziare. Quando tocca palla è una delizia. Gli manca solo il gol, che alla fine arriva, e meritatamente.



Nani 7: Buoni movimenti nel ricevere la palla, marcatissimo nel primo tempo e poco presente in area. Inzaghi pensa di toglierlo, lui gli fa cambiare idea raddoppiando il risultato. Secondo gol in 3 giorni, non male il suo inizio di 2018, no?

(Dal 72’ L. Alberto s.v.)



All. Inzaghi 6,5: Osa e lascia in panca pure Luis Alberto, nonostante l’assenza forzata di Immobile: Felipe e Nani all’inizio sembrano fare gli stessi movimenti, poi regolano l’Udinese e chiudono il match. La sua Lazio fa record di punto dell’andata superando Petkovic, 3 gol senza Immobile e stacca di 3 punti l’Inter, sola al terzo posto in classifica. Cos’altro chiedergli?