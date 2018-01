Spal-Lazio 2-5



Strakosha 7: non può nulla sulle reti di Antenucci, ma si esalta nel secondo tempo sul colpo ravvicinato di Felipe. Salvato anche dal palo



Wallace 5,5: è l'unica nota negativa della partita regalando il momentaneo 2-3 con una grave indecisione e rischiando di far pareggiare Paloschi pochi istanti dopo



De Vrij 6: soffre anche lui la forza di volontà di Antenucci, per il resto ordinaria amministrazione



Radu 6,5: incolpevole sulle reti subite, è l'unico che riesce a domare un indiavolato Antenucci



(dal 57' Ramos 6,5: sfrutta bene l'occasione concessa da Inzaghi entrando molto bene in partita, concentrato e preciso)



Basta 6,5: parte male sbagliando un retropassaggio velenoso, quanod Mattiello cala trova anche l'assit per Immobile che vale il 2-4



Parolo 7: l'operaio della mediana laziale. Fatica per tutti, richiama Felipe Anderson per farsi aiutare e sfiora la sesta rete vedendola svanire sulla linea di porta



Leiva 7,5: una diga, insuperabile in fase difensiva e cervello del centrocampo biancoceleste. Sbaglia pochissimo e fa sempre la cosa giusta, valore aggiunto di questa squadra



(dal 75' Lulic 6: entra a partita chiusa e fa il minimo indispensabile)



Lukaku 6: una bella sfida con Lazzari nella quale il belga fatica a trovare le misure, nel secondo tempo ha tanto spazio a disposizione, ma non lo sfrutta schiantandosi su Gomis



Luis Alberto 8: è un piacere per gli occhi. Giocate straordinarie, gol di rara bellezza e assist meraviglioso per il 2-1 di Immoobile. Inzaghi lo sta trasformando in un top player



Milinkovic-Savic 7,5: assist delizioso per il terzo gol di Immobile e strapotere fisico sugli avversari. Illumina quando può nonostante l'asfissiante marcatura su di lui



(dal 58' Felipe Anderson 6: entra sul 2-5 e vorrebbe trovare la rete, ma il gol non arriva e trova la voglia solo nei minuti finali per aiutare i compagni in fase difensiva)



Immobile 9: poker da attaccante vero, sfrutta tutte le palle che gli capitano e regala alla sua squadra tre punti importanti. Ritrovato





All.Inzaghi 7,5: il primo tempo della Lazio è travolgente. L'unica nota negativa è il terzo difensore da schierare titolare, Bastos e Wallace spesso si perdono e rischiano di rovinare il lavoro certosino di Inzaghi